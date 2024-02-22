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بتهمة الاعتداء الجنسي.. محكمة إسبانية تقضي بحبس البرازيلي داني ألفيس

منذ ساعة واحدة
داني ألفيس

داني ألفيس

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قضت محكمة إسبانية بحبس البرازيلي داني ألفيس بتهمة الاعتداء الجنسي.

وأدانت المحكمة العليا في قطالونيا اليوم الخميس لاعب كرة القدم البرازيلي السابق داني ألفيس بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي في برشلونة عام 2022، وقضت بحبسه أربع سنوات ونصف في السجن.

وألزمت المحكمة أيضا داني ألفيس بدفع 150 ألف يورو (162990 دولارا) للضحية.

وقالت المحكمة في بيان “جاءت العقوبة بعدما ثبت أن الضحية لم توافق، وهناك أدلة بالإضافة إلى شهادة المدعية مما يعني ثبوت الاغتصاب”.

وذكر ألفيس أنه مارس الجنس بالتراضي مع الضحية. وكان المدعي العام يطالب بحبسه لمدة تسع سنوات.

وأُلقي القبض على مدافع برشلونة السابق (40 عاما) في يناير من العام الماضي في المدينة الإسبانية وهو محتجز في السجن منذ ذلك الحين.

وجذبت القضية اهتماما كبيرا ليس فقط بسبب شهرة ألفيس ولكن لأن الاعتداء الجنسي هو موضوع مهم بشكل متزايد في الشأن العام الإسباني.

كما إنها واحدة من أبرز المحاكمات في إسبانيا منذ صدور قانون في 2022 جعل التراضي عنصرا أساسيا في قضايا الاعتداء الجنسي وزيادة الحد الأدنى للسجن في الاعتداءات التي تنطوي على عنف.

    المصدر :
  • رويترز

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