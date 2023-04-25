بتهمة الاغتصاب.. بدء اجراءات محاكمة ترامب

بدأت إجراءات لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الثلاثاء، إذ تتهمه الكاتبة إي. جان كارول في دعوى قضائية مدنية باغتصابها في غرفة لقياس الملابس بمتجر كبير في منتصف التسعينيات.

وبدأ اختيار أعضاء هيئة المحلفين في محكمة مانهاتن الاتحادية في هذه القضية التي تتهمه فيها كارول أيضا بالتشهير.

وينفي ترامب “76 عاما” اغتصاب كارول “79 عاما”.

ووصف ترامب دعوى كارول بأنها “احتيال” و”خديعة تامة” في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال في أكتوبر تشرين الأول 2202.

وقال ترامب أيضا إنها اختلقت الدعوى للترويج لسيرتها الذاتية، وقال إنها “ليست من النوع المفضل له”.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة أسبوعا أو أسبوعين.

لم يتواجد ترامب في قاعة المحكمة ولم يكن مطالبا بالحضور، وأشار محاموه إلى أنه لن يكون بحاجة إلى الشهادة في دفاعه.

كما لا يعتزم محامو كارول دعوة ترامب للشهادة.

تسعى كارول للحصول على تعويضات لم تحدد قيمتها على خلفية ما تصفه بألم ومعاناة شديدين وضرر نفسي مستمر وانتهاك للخصوصية.