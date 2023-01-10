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بتهمة التجسس.. الحكم على مواطن بلجيكي بالسجن 40 عاماً في ايران

منذ 52 دقيقة
إيران

إيران

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أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بصدور حكم بالسجن 40 عاما على مواطن بلجيكي محتجز إلى جانب جلده 74 جلدة بعد إدانته بتهم منها التجسس، في زيادة كبيرة عن عدد سنوات السجن البالغة 28 عاما التي أعلنتها بلجيكا في ديسمبر\كانون الأول.

وأضافت الوكالة أن البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل أدين بأربعة اتهامات شملت التجسس على إيران والتعاون مع الولايات المتحدة ضد إيران وتهريب العملات وغسل الأموال، وأوضحت أن بإمكانه الطعن على الحكم.

وينفي فانديكاستيل كل الاتهامات الموجهة إليه.

وقال وزير العدل البلجيكي في ديسمبر\كانون الأول إن فانديكاستيل في السجن “بسبب سلسلة من الجرائم الملفقة” وحُكم عليه انتقاما لحكم بالسجن لمدة 20 عاما أصدرته محاكم بلجيكية على دبلوماسي إيراني في عام 2021.

وأُدين أسد الله أسدي بالتخطيط لهجوم إرهابي بعد إحباط مؤامرة لتفجير تجمع للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المعارض للجمهورية الإسلامية، بالقرب من باريس في يونيو\حزيران 2018.

    المصدر :
  • رويترز

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