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بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي.. تركيا تلقي القبض على 6 أشخاص

منذ 10 دقائق
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أعلن جهاز المخابرات التركي اليوم الجمعة إن السلطات التركية ألقت القبض على ستة أشخاص ووجهت إليهم تهما بالتجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).

وكان جهاز المخابرات التركي قد احتجز يوم الثلاثاء سبعة أشخاص، بما في ذلك محقق خاص، لبيع معلومات إلى الموساد. وذكر جهاز المخابرات اليوم أن ستة منهم رهن الاعتقال وأن واحدا منهم أُفرج بكفالة.

ولم يصدر تعليق فوري عن إسرائيل.

وأصدرت محكمة تركية في يناير كانون الثاني أمرا بالقبض على 15 شخصا وترحيل ثمانية آخرين مشتبه في وجود صلات بينهم وبين الموساد واستهداف فلسطينيين يعيشون في تركيا. وفي الشهر الماضي، احتجزت تركيا سبعة آخرين مشتبه في بيعهم معلومات إلى الموساد.

ويتبادل زعماء أتراك وإسرائيليون الانتقادات علنا منذ نشوب حرب إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وتحذر تركيا إسرائيل من “تبعات خطيرة” إذا حاولت ملاحقة أفراد حماس الذين يعيشون خارج الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك تركيا.

    المصدر :
  • رويترز

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