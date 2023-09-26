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بتهمة التجسس لصالح روسيا.. مثول 5 بلغاريين أمام محكمة في لندن

منذ 34 دقيقة
تجسس- أرشيفية

تجسس- أرشيفية

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مثل خمسة مواطنين بلغار عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أمام محكمة في لندن الثلاثاء على خلفية اتهامهم بالانضمام إلى شبكة تجسس روسية في بريطانيا كانت مهمتها تنفيذ عمليات مراقبة والحصول على معلومات عن أهداف معينة.

ويواجه المواطنون الخمسة، وهم ثلاثة رجال وامرأتان، اتهامات بالتآمر “لجمع معلومات بقصد أن يستفيد منها العدو بشكل مباشر أو غير مباشر على نحو يضر بسلامة البلاد ومصالحها” خلال الفترة من 30 أغسطس\آب 2020 إلى الثامن من فبراير\شباط 2023.

وكانت شرطة مكافحة الإرهاب قد ألقت القبض عليهم في فبراير\شباط هذا العام.

ولم تُقدم أي طلبات للإفراج بكفالة حتى الآن، وهم رهن الحبس الاحتياطي حتى مثولهم أمام محكمة أولد بيلي في لندن في 13 أكتوبر\تشرين الأول.

ولم يصدر أي رد من السفارة الروسية في لندن حتى الآن.

    المصدر :
  • رويترز

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