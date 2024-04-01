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بتهمة "التحريض على أنشطة إرهابية".. اعتقال أخت إسماعيل هنية

منذ 6 دقائق
إسماعيل هنية

إسماعيل هنية

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كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، اليوم الإثنين، أن الشرطة اعتقلت أخت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في تل السبع الواقعة في منطقة النقب.

وأضافت الصحيفة أن القبض عليها جاء للاشتباه في “صلاتها بحماس والتحريض على أعمال إرهابية ودعمها”.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام قولها إن أخت رئيس المكتب السياسي لحماس التي تم اعتقالها هي صباح عبدالسلام هنية.

يتزامن اعتقال السيدة صباح هنية مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

    المصدر :
  • العربية

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