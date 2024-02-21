بتهمة التحريض على الإرهاب.. لائحة اتهام إسرائيلية ضد الشيخ عكرمة صبري

تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تقديم لائحة اتهام ضد خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري، اليوم الأربعاء.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة قررت تقديم لائحة اتهام ضد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى بتهمة “التحريض على الإرهاب”.

وقالت السلطات في بيان: “أبلغت النيابة العامة لمنطقة القدس عكرمة صبري (85 عاماً) رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس ومرجع ديني إسلامي في المدينة وفي السلطة الفلسطينية، بقرار محاكمته بتهمة التحريض على الإرهاب، مرهون بجلسة استماع ستعقد له”.

وأضافت: “تم اتخاذ القرار بموافقة المستشارة القانونية للحكومة والمدعي العام للدولة”.

وأردفت الوزارة أن الشيخ عكرمة صبري “قدم العزاء” إلى عائلات شهداء فلسطينيين.

وسيُحاكم الشيخ عكرمة صبري، على أساس مُخالفتين تزعم النيابة العامة بأنهما تندرجان تحت ما تسميه “التحريض على الإرهاب”، بحسب موقع “عرب48”.

وفي سياق حملة التحريض والملاحقة التي يتعرض لها خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشيخ وسلمته قرارًا بتجديد منع سفره لمدة شهر، وذلك في كانون الأول/ ديسمبر من عام 2023.

ويشار إلى أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت صبري في السنوات الأخيرة أكثر من مرة وأخضعته للتحقيق ومنعته من دخول المسجد الأقصى ومن السفر لفترات متفاوتة.