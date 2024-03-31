بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية.. روسيا تعتقل 3 أشخاص جنوب داغستان

كشفت وكالات أنباء روسية نقلا عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب القول أن روسيا تنفذ “عملية لمكافحة الإرهاب” في منطقة داغستان الجنوبية واعتقلت ثلاثة أشخاص في صباح اليوم الأحد 31 آذار /مارس الجاري.

وتشهد روسيا حالة تأهب عالية بعد حادث إطلاق النار داخل قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو يوم 22 مارس آذار، وهو أعنف هجوم في البلاد منذ 20 عاما إذ أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 144 شخصا.

وقالت اللجنة اليوم الأحد إن “الأجهزة الأمنية ألقت القبض على ثلاثة قطاع طرق كانوا يخططون لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية، وخلال تفتيش الأماكن التي اعتقل المجرمين منها، عثر على أسلحة آلية وذخائر وعبوة ناسفة جاهزة للاستخدام”.

وفي وقت سابق، أفادت اللجنة بأن أجهزة الأمن ألقت القبض على المجرمين المشتبه بهم في شقق متفرقة بمناطق سكنية في العاصمة الإقليمية محج قلعة ومدينة كاسبيسك، وهي إحدى أكبر المدن في روسيا الاتحادية.

ولم تكن هناك إصابات أو خسائر بين المدنيين أو قوات الأمن.

وأوضحت اللجنة إن العملية لا تزال مستمرة.