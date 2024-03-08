بتهمة التخطيط لهجوم على إسرائيلي.. بيرو تعتقل شخصين أحدهما إيراني

أعلنت الشرطة في البيرو اليوم الجمعة أنها ألقت القبض على مواطن إيراني وآخر من بيرو بزعم تخطيطهما للهجوم على شخص إسرائيلي خلال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) المزمع عقده في وقت لاحق هذا العام في بيرو.

وقال أوسكار أريولا قائد شرطة بيرو في مؤتمر صحفي إن اعتقالهما تم بعد تحقيق جرى بالتنسيق مع وكالات مخابرات دولية قدمت معلومات “حساسة” عن المواطن الإيراني الذي قدم إلى بيرو في مطلع مارس آذار.

وأضاف أريولا “كان علينا التحرك بسرعة لأن (الإيراني) كان من المزمع أن يعود اليوم إلى إيران بعد تشكيل خلية إرهابية لقتل مواطن إسرائيلي” كان سيشارك في أبك.

ومضى قائلا إن الإيراني، الذي حدد هويته على أنه مجيد عزيزي (56 عاما)، والبيروفي اعتُقلا أمس الخميس. وتابع أن عزيزي يحمل جنسية بيرو أيضا عن طريق زواجه من إحدى المواطنات.

وقال أريولا إن السلطات حددت هوية الإسرائيلي الذي كان سيُستهدف خلال الهجوم، إلا أنهم اختاروا عدم الإفصاح عن اسمه لدواعٍ أمنية.