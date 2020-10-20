بتهمة “التعاون مع أمريكا”… إيران تحاكم أستاذاً جامعياً

بعد شهور من اعتقاله، وجهت محكمة الثورة في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الثلاثاء، تهمة ”التعاون مع حكومة معادية“ إلى رضا إسلامي، الأستاذ البارز في جامعة بهشتي للعلوم الطبية، التي تعد واحدة من أهم الجامعات الحكومية في إيران، وذلك خلال انعقاد الجلسة الأولى لمحاكمته.

وقال رسول كوهبايه زاده محامي رضا إسلامي، لوكالة أنباء ”إيلنا“ الإيرانية، إنه عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة موكله، حيث وجه الفرع 15 من محكمة الثورة برئاسة القاضي المتشدد أبو القاسم صلواتي تهمة التعاون مع حكومة معادية“.

وأضاف كوهبايه زاده عن الجلسة الأولى للمحكمة: ”في هذه الجلسة تمت قراءة لائحة الاتهام، وتم إبلاغ موكلي بتهمة التعاون مع الحكومة الأمريكية المعادية، ودافع عن نفسه“.

وأفاد موقع حقوق الإنسان في إيران بأن رضا إسلامي، خريج كلية الحقوق من جامعة مكغيل، وهي جامعة حكومية بحثية دولية موجودة في مدينة مونتريال في كندا.

واعتقلت قوات الأمن (الاستخبارات) الإيرانية أستاذ حقوق الإنسان والقانون البيئي وعضو هيئة التدريس بجامعة بهشتي في طهران، رضا إسلامي، في 12 أيار الماضي، فيما ذكرت تقارير صحافية بأن اعتقاله جاء بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان.

ونشرت مواقع إيرانية حكومية عقب أيام من اعتقال إسلامي أن ”سبب الاعتقال جاء بتهمة التجسس والتعاون مع الحكومة الأمريكية المعادية في تغطية الأنشطة العلمية“.