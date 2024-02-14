بتهمة الحصول على تمويل غير قانوني.. محكمة استئناف تؤيد إدانة ساركوزي

أدانت محكمة استئناف في باريس اليوم الأربعاء الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية الفاشلة للفوز بولاية رئاسية ثانية في 2012، وهو ما يؤكد حكما سابقة أصدرته محكمة أدنى. بحسب وكالة رويترز.

وحُكم على ساركوزي بالسجن سنة، نصفها مع وقف التنفيذ، ويمكنه قضاء العقوبة عن طريق وسائل بديلة عن دخول السجن مثل وضع سوار إلكتروني لتتبع تحركاته.

وكان صدر حكم على ساركوزي بالسجن سنة في 2021 عندما أدين للمرة الأولى، لكن لم يتم تنفيذ الحكم بسبب استئنافه ضده.

وظل ساركوزي، الذي تولى الرئاسة بين 2007 و2012، شخصية مؤثرة بين تيار المحافظين ويتمتع بعلاقات ودية مع رئيس البلاد الحالي إيمانويل ماكرون رغم سلسلة محاكمات وتحقيقات مرتبطة بعدة دعاوى قانونية حول تمويل حملته الانتخابية.

ودائما ما ينفي ساركوزي اتهامات بأن حزبه عمل مع شركة علاقات عامة تدعى بايجماليون لإخفاء التكلفة الحقيقية لحملته، والتي اتسمت بفعاليات باذخة لم يسبق لها مثيل في السياسة الفرنسية.

وخلال الجلسة، حمّل ساركوزي بعض أعضاء فريق حملته المسؤولية، قائلا “لم اختر أي من الجهات المنظمة، ولم أوقع على أي عرض أسعار أو أي فاتورة”.