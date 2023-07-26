بتهمة الخيانة.. السجن 14 عام لمسؤول روسي كبير في الأمن السيبراني

أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء بأن محكمة أدانت، الأربعاء، إيليا ساشكوف، أحد كبار مسؤولي الأمن السيبراني، بتهمة الخيانة وقضت بسجنه 14 عاما.

كانت تاس قالت في وقت سابق إن القضية تركزت على اتهامات لساشكوف بنقل معلومات سرية إلى جواسيس أجانب.

وساعد ساشكوف، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، في تأسيس جروب-أي.بي، التي كانت ذات يوم واحدة من أبرز شركات الأمن السيبراني في روسيا وأعلنت في وقت سابق من هذا العام قطع علاقاتها مع سوقها الأصلية.

جاء اعتقاله في عام 2021 بعد أن أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن مخاوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن موسكو تسمح للجرائم الإلكترونية الموجهة ضد الدول الغربية بالازدهار في البلاد.

عادة ما يتم تصنيف قضايا الخيانة في روسيا وسماعها خلف الأبواب المغلقة.

قالت Group-IB إن موظفيها كانوا “واثقين من براءة مديرهم وسمعته التجارية الصادقة”.

شارك ساشكوف في تأسيس Group-IB عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا فقط وظهر في قائمة فوربس “30 تحت 30” لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا في عام 2016.