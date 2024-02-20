بتهمة الخيانة.. روسيا تعتقل امرأة تحمل الجنسيتين الروسية والأمريكية

اعتقلت السلطات الروسية امرأة تحمل الجنسيتين الروسية والأمريكية بتهمة الخيانة.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي ألقى القبض على امرأة تحمل الجنسيتين الروسية والأمريكية في مدينة يكاتيريانبرج الواقعة بجبال الأورال للاشتباه في ارتكابها خيانة بسبب جمعها أموالا لصالح الجيش الأوكراني.

وبحسب تاس، قال جهاز الأمن الاتحادي إن المرأة (33 عاما) المقيمة في مدينة لوس انجليس الأمريكية كانت تجمع أموالا لصالح منظمة أوكرانية سيكون المستفيد النهائي منها هو الجيش الأوكراني.

ونقلت تاس عن جهاز الأمن الاتحادي قوله “أحبط جهاز الأمن الاتحادي في يكاتيريانبرج الأنشطة غير القانونية لامرأة تبلغ من العمر 33 عاما وتقيم في لوس انجليس وتحمل الجنسيتين الروسية والأمريكية”.

ولم تذكر الوكالة اسم المرأة.