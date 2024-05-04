بتهمة "الغناء".. الحوثيون يعتقلون 3 فنانين شعبيين

اعتقلت ما يسمى “شرطة الأخلاق” التابعة للحوثيين في محافظة عمران شمال غربي اليمن، السبت 4 مايو/أيار 2024، 3 فنانين شعبيين بتهمة ارتكاب “جريمة الغناء” في قاعة للأعراس.

ووفقا لمصادر يمنية، فإن عناصر تابعة للقيادي الحوثي نائف أبو خرشفة المعين مديرا لشرطة المحافظة، اقتحمت إحدى صالات الأعراس في مدينة عمران، الجمعة، واختطفت الفنانين الثلاثة.

والمعتقلون هم الفنانان هاشم الشرفي ومحمد الدحيمي والموزع الموسيقي مبروك الدحيمي، الذي نقلوا إلى سجن تابع لجماعة الحوثي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها مداهمة قاعة الأفراح في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يمنعون الغناء في هذه المناسبات ويطلبون بتشغيل أناشيد طائفية وجهادية تمجد الجماعة والقتال.