بتهمة بيع معلومات للموساد.. اعتقال 7 أشخاص في تركيا

كشف مسؤول أمني تركي اليوم الجمعة أن السلطات اعتقلت سبعة أشخاص يشتبه في بيعهم معلومات لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) تتعلق بتتبع ومراقبة أهداف محلية.

وحذرت تركيا سابقا إسرائيل من “عواقب وخيمة” إذا حاولت مطاردة أعضاء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الذين يعيشون خارج الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك في تركيا. وتبادل الزعماء الأتراك والإسرائيليون انتقادات علنية منذ أن بدأت حرب إسرائيل مع حماس في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وتركيا، على عكس معظم حلفائها الغربيين وبعض الدول العربية، لا تصنف حماس على أنها منظمة إرهابية.

وقال المسؤول الأمني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الشرطة التركية وجهاز المخابرات الوطنية نفذا عمليات مشتركة في إسطنبول وإزمير في إطار تحقيق يجريه مكتب المدعي العام في إسطنبول.

وتأتي العمليات الأخيرة بعد شهر من سلسلة من الاعتقالات لمشتبه بأنهم على صلة بالموساد في تركيا.

وذكرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي) اليوم الجمعة أن المخابرات توصلت إلى أن الموساد يستخدم محققين خاصين لمتابعة أهدافه.

وقالت تي.آر.تي نقلا عن مصادر أمنية لم تسمها، إنه يعتقد أن المشتبه بهم سعوا إلى مراقبة الأهداف وتصويرها ووضع أجهزة تعقب عليهم والحصول على معلومات أخرى للموساد.

ولم تصدر أنقرة أي بيان رسمي بشأن الاعتقالات. وأحجم متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية عن التعليق على الأمر.

وقال مسؤول تركي كبير الشهر الماضي إن السلطات اعتقلت 34 شخصا يشتبه في ارتباطهم بالموساد واستهداف الفلسطينيين الذين يعيشون في تركيا