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بتهمة عرقلة العدالة.. قاض برازيلي يفتح تحقيقا ضد إيلون ماسك

منذ 49 دقيقة

ايلون ماسك

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كشفت وثيقة محكمة أن قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس فتح تحقيقا أمس الأحد ضد إيلون ماسك بتهمة عرقلة العدالة فيما يتعلق بشركة التواصل الاجتماعي إكس المعروفة سابقا باسم تويتر.

وكان ماسك قد قرر الطعن على قرار أصدره القاضي البرازيلي يأمر فيه منصة التواصل الاجتماعي إكس بحظر حسابات معينة.

وكتب ماسك منشورا على المنصة أمس يقول فيه إن شركة إكس سترفع تلك القيود لأنها غير دستورية.

وقال القاضي في قراره “يجب على منصة إكس عدم مخالفة أي أمر أصدرته المحكمة بالفعل بما في ذلك إعادة تنشيط أي حساب قررت المحكمة العليا حظره”.

وأضاف القاضي أنه في حالة عدم الامتثال للأمر الصادر بحظر حسابات معينة فإنه سيتم تغريم الشركة مئة ألف ريال برازيلي (19740 دولارا) يوميا.

    المصدر :
  • رويترز

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