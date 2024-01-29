الأثنين 17 رجب 1445 ﻫ - 29 يناير 2024 |
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بتهمة غسل الأموال.. السعودية توقف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا

منذ 3 دقائق
مبنى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

مبنى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

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نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنه تم إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، المهندس عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال.

وقال المصدر في الهيئة إن “المدني حصل على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية (المذكور أحد ملاكها) من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية، خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي، بواسطة أحد أقاربه، بلغ مجموعها (206,630,905)، وقيامه بعد التحاقه بالعمل الحكومي بالخروج صورياً من الشركة مع استمرار ملكيته فيها وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، مما مكنها من الحصول على مشاريع بلغ إجمالي قيمتها (1,298,923) مليون ومائتين وثمانية وتسعين ألف وتسعمائة وثلاثة وعشرين ريالًا.

وأضاف البيان أن المدني حصل على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، وقيامه بالحصول على أرباحه من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه الذي تم إيقافه، وهو المواطن محمد بن سليمان محمد الحربي والذي أقر بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن ملّاكها وتمريرها بدوره للمذكور”، بحسب البيان.

وأضاف المصدر السعودي: “كما أقر شركاء المذكور بالشركة وهما: (المواطن سعيد بن عاطف أحمد سعيد، والمواطن جمال بن خالد عبد الله الدبل)، تم إيقافهما، بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع المشار لها أعلاه”، حسبما ذكرت الوكالة.

وختم المصدر قائلا إنه “جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين، وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، وإحالتهم للقضاء”، طبقا لما أوردت وكالة “واس”.

    المصدر :
  • CNN عربي

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