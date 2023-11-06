الأثنين 22 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 6 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بتوجيهات محمد بن زايد.. الإمارات ترسل 5 طائرات للعريش لإغاثة أهالي غزة

منذ 33 دقيقة
الإمارات تبدأ عملية "الفارس الشهم 3" لإغاثة الفلسطينين بغزة

الإمارات تبدأ عملية "الفارس الشهم 3" لإغاثة الفلسطينين بغزة

A A A
طباعة المقال

بدأت دولة الإمارات، يوم الاثنين، تسيير 5 طائرات إغاثية من خلال جسر جوي إلى مطار العريش في مصر، ضمن عملية “الفارس الشهم ثلاثة”، التي تهدف للتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة.

وتحمل الطائرات مستشفى ميدانياً، لتقديم الخدمات العلاجية العاجلة للمصابين في القطاع.

وتم تحميل إحدى الطائرات ضمن الجسر الجوي، حيث سيكتمل وصول 5 طائرات اليوم في مطار العريش عبر جسر جوي إماراتي لتقديم المساعدات العاجلة.

من جانبه، قال قائد العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية اللواء صالح العامري لسكاي نيوز عربية إنه “تنفيذا لأوامر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تم اليوم البدء في نقل حاويات المستشفى الطبي الميداني إلى مطار العريش الدولي، تمهيدا لفتح المستشفى داخل غزة، وذلك ضمن إطار عملية الفارس الشهم 3 لدعم وإسناد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة”.

يأتي ذلك بتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي وجه قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة.

وبحسب وكالة أنباء “وام”، وجه رئيس دولة الإمارات بفتح باب التطوع للأطباء المسجلين في وزارة الصحة ودائرة الصحة-أبوظبي، بجانب فتح باب التطوع للمتطوعين المسجلين لدى الهلال الأحمر والمؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار العالم

علما اسرائيل وأميركا
طوفان الأقصى
الخارجية الأميركية: تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن القنبلة النووية غير مقبولة
الأسهم الأوروبية
بعد أسبوع قوي.. تراجع الأسهم الأوروبية
غزة
بايدن ونتنياهو يناقشان إمكانية إعلان توقفات تكتيكية للضربات على غزة

الأكثر قراءة

طائرة تابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط" في مطار رفيق الحريري الدولي
حركة مطار رفيق الحريري.. تراجع القادمين 20% وزيادة المغادرين 4%
قصف إسرائيلي على سيارة مدنية جنوب لبنان
فيديو.. استشهاد 3 أطفال باستهداف العدو الإسرائيلي لسيارة تقلهم جنوب لبنان
يحيى السنوار
طوفان الأقصى
مهندسو طوفان الأقصى.. تفاصيل هامة تكشف أسباب وتوقيت هجوم السابع من أكتوبر