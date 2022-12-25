الأحد 1 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 25 ديسمبر 2022 |
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بتوصية أمريكية.. الجيش الإسرائيلي يقرر وقف سرب مقاتلات "إف 35"

منذ 45 دقيقة
طائرة إف 35

طائرة إف 35

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قرر الجيش الإسرائيلي، الأحد، توقيف العمل بسرب من مقاتلات “إف 35″، بتوصية أمريكية بهذا الشأن عقب تحطم طائرة من ذات النوع قبل أسبوعين في الولايات المتحدة.

وقال بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، إنه “تقرر إيقاف 11 طائرة (إف 35) من نوع “أدير”، وذلك بناءً على توصية من إدارة إنتاج الطائرات الأمريكية (JPO)”.

وأوضح البيان أن “هذا القرار جاء بعد الخلل الذي حدث لطائرة أمريكية من طراز (إف 35) من النوع B، قبل حوالي أسبوعين في تكساس”.

وأضاف: “تبين من النتائج والمعلومات المنقولة أن هذه الطائرات تتطلب فحصًا خاصًا لاستبعاد احتمال حدوث عطل فيها”.

ويمكن لهذا النوع من الطائرات أن يهبط بشكل عمودي على غرار طائرات الهليكوبتر، فيما تم إجراء أول استخدام تشغيلي له قبل 4 سنوات بواسطة جهاز البحرية الأمريكي، الذي اعتبر هذا النوع مميزًا في المهام البرمائية والجوية، ومرنًا لعمليات التفوق التكتيكي.

ويتمتع هذا النوع من الطائرات بسرعة عالية، ويمكنه أن يحوم لفترة طويلة في الهواء، كما أنه يستخدم من قبل العديد من حلفاء الولايات المتحدة، خاصة البريطانيين الذين شاركوا في جزء صغير من تكلفة تطويرها، إلى جانب إسرائيل.

يذكر أنه وقبل 6 أشهر أوقفت الولايات المتحدة طائرات “إف 35” عن العمل، وذلك خوفًا من فشل السلامة المتعلقة بمقعد الطرد بالطائرات.

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