بجانب طائرات إف-16.. أمريكا تدعم أوكرانيا بصواريخ AMRAAM

بعد أن أعلنت الولايات المتحدة إنها ستدعم تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة متطورة بما في ذلك طائرات إف-16 أمريكية الصنع وستدعم أيضا تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادتها.

صرح مسؤولون أوكرانيون لمجلة Air & Space Forces أن أوكرانيا ستتسلم صواريخ جو-جو متقدمة من طراز AIM-120 AMRAAM من الولايات المتحدة والتي يمكن استخدامها في طائراتها.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إينهات، إن “الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بصواريخ طائرات أمرام التي يتراوح مداها بين 160 و180 كيلومترا”.

وأضاف أنهات: “إن أمرام هي صواريخ طيران عالمية ويمكن استخدامها للمقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي”.

وحتى وقت قريب، امتنعت الولايات المتحدة عن الموافقة على توفير طائرات إف-16 والذخائر التي يمكنها استخدامها. لكن في الشهر الماضي، أيدت إدارة بايدن خطة أوروبية لإرسال طائرات إف-16 أمريكية الصنع إلى أوكرانيا، وأعلنت أنها ستساعد في تدريب الطيارين الأوكرانيين.

وقال إينهات: “نحن بحاجة إلى أسلحة يمكنها الصمود في وجه المقاتلات الروسية”.

وتابع: “إن توفير صواريخ AMRAAM من شأنه أن يذهب خطوة أخرى إلى الأمام، حيث من المحتمل أن يتم تسليح تلك الطائرات بصواريخ جو-جو موجهة بالرادار. وتستخدم الولايات المتحدة والعديد من حلفائها صواريخ AMRAAM. وقال إنهات “إنها أكثر من كافية لإسقاط الطائرات الروسية دون دخول منطقة تدمير الدفاع الجوي للعدو”.

وأضاف اينهات ظهر قرار البنتاغون بعد الإعلان عن عقد في 31 أغسطس، والذي كشف عن عقد بقيمة تصل إلى 192 مليون دولار مع شركة Raytheon Missiles and Defense لكمية غير محددة من صواريخ AMRAAM. وقال البنتاغون إن العقد “ينص على قيام رايثيون بشراء أسلحة أمرام الميدانية من مصادر مختلفة”.

يأتي AIM-120 AMRAAM في عدة إصدارات. تستخدم القوات الجوية الأمريكية ثلاثة: AIM-120B، وهو نسخة قابلة لإعادة البرمجة من AIM-120A السابقة؛ AIM-120C، الذي تم تحسينه لطائرات F-22 وF-35؛ و AIM-120D، الذي يتضمن توجيه GPS، وميزات مكافحة التشويش، ومدى أكبر وقوة فتك. ليس من الواضح ما هو الإصدار الذي ستحصل عليه أوكرانيا. النطاق الذي استشهد به المتحدث الأوكراني هو لـ D. ومن الممكن أن يتم توفير إصدارات متعددة، مع طرح الموديلات الأقدم قريبًا.

ولم يحدد إعلان عقد البنتاغون الإصدارات التي سيتم شراؤها أو لأي غرض، وكذلك الأمر بالنسبة للأوكرانيين.

وقال إينهات: “لا يتم الإعلان عن التعديلات المحددة التي يمكن توفيرها لأوكرانيا”.

وقال البنتاغون إن عملية الشراء الأولية بموجب الاتفاقية تبلغ 7.688.220 دولارًا، باستخدام أموال من مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا (USAI)، ومن المتوقع أن يكتمل العمل بحلول 29 نوفمبر 2024.

وتعتبر الوكالة الأمريكية للذكاء الاصطناعي واحدة من الآليات الأساسية لتسليح أوكرانيا، حيث تمول شراء الأسلحة مباشرة من الصناعة. كما قدمت الولايات المتحدة الأسلحة مباشرة من المخزونات الأمريكية الحالية.

ورفض السكرتير الصحفي للبنتاغون الجنرال باتريك س. رايدر التعليق على الكيفية التي قد يستخدم بها الأوكرانيون صواريخ AMRAAM.

وفي مقابلة نُشرت في 30 أغسطس، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقناة RTP البرتغالية إنه يتوقع وصول طائرات F-16 في بداية العام المقبل.

وقال زيلينسكي لقناة RTP: “نحن بحاجة إلى طائرات مقاتلة فقط للدفاع عن أنفسنا”. “للدفاع عن أرضنا وبحرنا وسماءنا.”

وأضاف :قد يكون ذلك متفائلاً؛ واقترح المسؤولون الأمريكيون أن الأمر سيستغرق حتى منتصف عام 2024 أو بعد ذلك حتى يصبح الطيارون الأوكرانيون من طراز F-16 جاهزين للقتال. ومن المقرر أن يبدأ العديد من الطيارين الأوكرانيين التدريب على اللغة الإنجليزية في قاعدة لاكلاند الجوية، تكساس، في وقت لاحق من هذا الشهر، ثم الانتقال إلى تدريب الطيارين على طائرات F-16 في قاعدة موريس للحرس الوطني الجوي في توكسون، أريزونا. ويدير الجناح هناك مدرسة ابتدائية للطيارين الأجانب، وتغطي حوالي 25 دولة، وفقا للجناح.

تحصل أوكرانيا على طائرات F-16 من الدنمارك وهولندا والنرويج، بموجب اتفاق وافق عليه الرئيس بايدن. وكان على الولايات المتحدة أن توافق لأن الطائرة F-16 أمريكية الصنع.

لا تقتصر صواريخ AMRAAM على الخدمة الجوية، بل يمكن أيضًا إطلاق نفس الصاروخ بواسطة NASAMS، وهو نظام الدفاع الجوي الأرضي الأمريكي النرويجي. تمتلك أوكرانيا قاذفات NASAMS، وتستخدم بالفعل صواريخ AMRAAM كصواريخ اعتراضية أرض-جو.

كما سعت أوكرانيا أيضًا إلى الحصول على صواريخ أرض-أرض أكثر تقدمًا، مثل ATACMS، التي يصل مداها إلى 200 ميل. وقد رفضت إدارة بايدن حتى الآن طلبات نظام ATACMS. وبدلاً من ذلك، زودت قاذفات HIMARS بصواريخ أرض جو من طراز GMLRS، وأسلحة أقصر مدى يصل مداها إلى حوالي 40 ميلاً، ولا يُسمح لأوكرانيا باستخدام تلك الصواريخ لمهاجمة أهداف داخل الأراضي الروسية. وعلى نحو مماثل، تلقت أوكرانيا قنابل موجهة طويلة المدى من طراز JDAM وصواريخ هارم المضادة للإشعاع، ولكنها لم تحصل على أسلحة محمولة جواً بعيدة المدى.

ولكن في الآونة الأخيرة، بدأ الحلفاء في تقديم أسلحة طويلة المدى. أعطت بريطانيا وفرنسا صواريخ كروز التي تطلق من الجو من طراز Storm Shadow/SCALP إلى أوكرانيا، وهي أسلحة يمكنها ضرب مسافة تصل إلى 300 ميل.

وهذا النوع من التهديد بعيد المدى يلبي الحاجة التي سعى إليها زيلينسكي مرارا وتكرارا. وقال لـ RTP إن أوكرانيا تحتاج إلى “قوة جوية قوية لا تمنح روسيا إمكانية السيطرة على المجال الجوي”.