بجناحيه السياسي والعسكري.. أستراليا تصنف حزب الله “منظمة إرهابية”

ضربة جديدة تلقتها ميليشيا حزب الله اللبناني ، حيث أعلنت السلطات الأسترالية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، تصنيف حزب الله “منظمة إرهابية”.

قرار أستراليا بتنصيف الحزب بأسره “منظمة إرهابية”، في خطوة وسّعت من خلالها نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصراً الجناح العسكري للتنظيم المسلّح لتشمل جناحه السياسي ومؤسّساته المدنية.

وبموجب القرار، بات محظورا في أستراليا -حيث تعيش جالية لبنانية كبيرة- الانتماء إلى حزب الله أو تمويله.

وقالت وزيرة الداخلية كارين أندروز، إن التنظيم المسلّح المدعوم من إيران “يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية” ويشكّل تهديداً “حقيقياً” و”موثوقاً به” لأستراليا.

وفي 2003 صنفت أستراليا الجناح العسكري للحزب منظمة إرهابية.

وحزب الله بجناحيه السياسي والعسكري مصنف في الولايات المتحدة، منظمة إرهابية، خلافاً لما هو عليه وضعه في دول أخرى اكتفت بإدراج جناحه العسكري على قائمتها للمنظمات الإرهابية، وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات.