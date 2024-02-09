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بحادث تحطم حافلة بتايلاند.. إصابة 13 سائحا دنمركيا

منذ ساعة واحدة
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أصيب 13 سائحا دنمركيا في حادث تحطم حافلة بتايلاند، اليوم الجمعة 9شباط/فبراير الجاري، بحسب وكالة رويترز.

وقال مسؤولون اليوم الجمعة إن أكثر من 12 سائحا من الدنمرك في تايلاند أصيبوا بعد فقدان السيطرة على الحافلة التي كانوا على متنها وتحطمها في إقليم ماي هونج سون الجبلي النائي بشمال البلاد.

وأسفر الحادث عن مقتل سائق الحافلة السياحية وعمره 50 عاما بعد نقله إلى المستشفى عقب وقوع الحادث في وقت متأخر من أمس الخميس.

وقال رئيس بلدية المنطقة أنيك بانتايوم لرويترز إن 13 سائحا دنمركيا يتلقون العلاج في المستشفى. وأصيب أربعة منهم بجروح خطيرة وكسور.

وذكرت الإذاعة التايلاندية الرسمية أن السائحين كانوا في طريقهم إلى حفل.

    المصدر :
  • رويترز

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