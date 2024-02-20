بحراسة مشددة.. مستوطنون وطلبة يهود يقتحمون الأقصى

اقتحم مستوطنون وطلبة يهود، صباح اليوم الثلاثاء، مجددا باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع تصاعد الدعوات المقدسية لحمايته وكسر الحصار المفروض عليه للشهر الخامس على التوالي.

واقتحم 70 مستوطنا و80 طالبا يهوديا و20 عنصرا من مخابرات الاحتلال، ساحات المسجد الأقصى، وأجروا جولات استفزازية فيه.

وأدى المقتحمون طقوسا تلمودية في الأقصى، وسط حراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي منعت الفلسطينيين من الدخول إلى مسجدهم.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية، للرباط في المسجد الأقصى المبارك وشد الرحال إليه خلال هذه الأيام وخلال شهر رمضان، وكسر الحصار المفروض عليه، والتصدي لقيود الاحتلال المتصاعدة تجاهه.

وأكدت الدعوات على ضرورة تكثيف التواجد في الأقصى وتجاوز قيود الاحتلال العسكرية، في البلدة القديمة والمناطق المحيطة بالمسجد المبارك.

وذكرت أن التمسك بالأقصى وحمايته من مخططات التهويد يجب أن يكون الأولوية القادمة، في ظل انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات الإسلامية وقراراته المجحفة لتقييد دخول الفلسطينيين إلى مسجدهم.

وفي سياق متصل، قال الشيخ رائد صلاح: المسجد الأقصى حق لنا ولا يقبل تقسيما زمانيا أو مكانيا.