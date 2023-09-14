بحراً وجواً.. حرب المسيّرات تشتد بين روسيا وأوكرانيا

قالت أوكرانيا اليوم الخميس إنها أسقطت 17 من أصل 22 طائرة مسيرة روسية هاجمت أراضيها خلال الليل في جنوب ووسط وشمال البلاد.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية في منشور على تيليجرام “في مساء14 سبتمبر 2023، من الساعة التاسعة مساء حتى 2:30 صباحا، هاجم الغزاة الروس أوكرانيا بعدة مجموعات من الطائرات المسيرة من طراز شاهد-136 وشاهد-131 من ثلاثة اتجاهات”.

وبعد أن سعت روسيا في البداية إلى ضرب الأهداف الأوكرانية بالصواريخ، زادت هذا العام من استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية إيرانية الصنع وهي رخيصة الثمن ويمكنها إرباك الدفاعات الجوية بحجمها الصغير وسرعتها المنخفضة.

تدمير 5 مسيرات بحرية أوكرانية

من جانبها، ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا وزارة الدفاع أن خمس طائرات مسيرة بحرية أوكرانية هاجمت سفينة تابعة للبحرية الروسية في البحر الأسود قبل أن تدمرها دفاعاتها.

كما قالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية دمرت 11 طائرة مسيرة فوق القرم صباح الخميس، وفق ما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.

وأفادت الوكالة بأن حركة مرور السيارات عٌلّقت على الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا.

وقالت إن السلطات لم تقدم أسبابا لوقف حركة المرور.