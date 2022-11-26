بحضور أوروبي.. قمة كييف تدعو لتنفيذ مبادرة "الحبوب من أوكرانيا"

استضاف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قمة دولية في كييف (السبت 26-11-2022) للدعوة إلى مبادرة بلاده “الحبوب من أوكرانيا” التي تهدف إلى تصدير الحبوب إلى الدول الأكثر عرضة لخطر المجاعة والجفاف.

وقال الزعيم الأوكراني إن المبادرة أثبتت عن أن الأمن الغذائي العالمي بالنسبة لكييف “ليس مجرد كلمات جوفاء”. ويقول الكرملين إن الصادرات الأوكرانية عبر البحر الأسود خلال الحرب لا تصل إلى الدول الأكثر عرضة لخطر المجاعة والجفاف.

وتابع زيلينسكي أن كييف جمعت نحو 150 مليون دولار من أكثر من 20 دولة ومن الاتحاد الأوروبي لتصدير الحبوب لدول مثل إثيبوبيا والسودان وجنوب السودان والصومال واليمن.

وأضاف “نعتزم إرسال 60 سفينة على الأقل من الموانئ الأوكرانية للدول الأكثر عرضة لخطر المجاعة والجفاف”.

وحضر القمة شخصيا رئيس المجر ورؤساء وزراء بلجيكا وبولندا وليتوانيا، بينما ألقى رئيسا فرنسا وألمانيا ورئيسة المفوضية الأوروبية كلمات عبر دائرة تلفزيونية.

وتأتي المبادرة، التي أعلنت عنها كييف هذا الشهر، بالإضافة إلى اتفاق بوساطة الأمم المتحدة سمح بمرور بعض شحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وهو طريق أساسي لصادرات منتجي القمح الرئيسيين تم غلقه.

وقال زيلينسكي، الذي كان إلى جواره رئيس أركان الجيش ورئيس الوزراء، اليوم السبت إن مبادرة الحبوب من أوكرانيا “ستكون من أكبر المساهمات في تحقيق الاستقرار العالمي، وخطوة واقعية وضرورية جدا”.