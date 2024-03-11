الأثنين 1 رمضان 1445 ﻫ - 11 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بحلول شهر رمضان.. بابا الفاتيكان يدعو المسلمين للتضامن

منذ 39 دقيقة
البابا فرنسيس (رويترز)

البابا فرنسيس (رويترز)

الأناضول
A A A
طباعة المقال

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس، يوم أمس الأحد، المسلمين إلى التضامن فيما بينهم بحلول شهر رمضان.

وتطرق في كلمة عقب صلاة الأحد، من الشرفة المطلة على ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، إلى حلول شهر رمضان على العالم الإسلامي.

وعبر بابا الفاتيكان فرنسيس عن تضامنه مع المسلمين بمناسبة شهر رمضان.

وقال بابا الفاتيكان فرنسيس إنه يتوسل الدعاء كي يحل السلام على أوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأعرب عن أمله في أن تنتهي الصراعات التي تتسبب في معاناة كبيرة للمدنيين في أقرب وقت ممكن.

والسبت، دعا بابا الفاتيكان أوكرانيا إلى أن تظهر شجاعة الجلوس على طاولة المفاوضات، مشيرا إلى أن تركيا اقترحت وساطة في هذا الخصوص.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

للمرة الأولى في ألمانيا.. شوارع فرانكفورت تزدان بحلة رمضان
نادي الأسير الفلسطيني تكشف حصيلة جديدة لعدد المعتقلين في الضفة الغربية
الناشط الأمريكي شون كينغ يعتنق الإسلام
الناشط الأمريكي شون كينغ يعتنق الإسلام.. في أول أيام رمضان

الأكثر قراءة

فيديو وصور.. ثلاثة شهداء من الجماعة الإسلامية في الهبارية جنوب لبنان
هلال شهر رمضان- تعبيرية
إليك الدول التي أعلنت غدا أول أيام شهر رمضان
جوزا سفر
ثلاثة أشخاص فقط في العالم يمكنهم التنقل بدون جواز سفر.. من هم!؟