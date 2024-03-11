بحلول شهر رمضان.. بابا الفاتيكان يدعو المسلمين للتضامن

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس، يوم أمس الأحد، المسلمين إلى التضامن فيما بينهم بحلول شهر رمضان.

وتطرق في كلمة عقب صلاة الأحد، من الشرفة المطلة على ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، إلى حلول شهر رمضان على العالم الإسلامي.

وعبر بابا الفاتيكان فرنسيس عن تضامنه مع المسلمين بمناسبة شهر رمضان.

وقال بابا الفاتيكان فرنسيس إنه يتوسل الدعاء كي يحل السلام على أوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأعرب عن أمله في أن تنتهي الصراعات التي تتسبب في معاناة كبيرة للمدنيين في أقرب وقت ممكن.

والسبت، دعا بابا الفاتيكان أوكرانيا إلى أن تظهر شجاعة الجلوس على طاولة المفاوضات، مشيرا إلى أن تركيا اقترحت وساطة في هذا الخصوص.