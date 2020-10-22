بخلاف المعارك..كورونا يفاقم معاناة إقليم ناغورني كاراباخ

رغم الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان إقليم ناغورني كاراباخ ، بسبب المعارك الدائرة بين أرمينيا وأذربيجان منذ نهاية شهر سبتمبر ، أظهرت وسائل إعلامية عن تفشي فيروس كورونا في الإقليم .

قالت صحيفة ”إندبندنت“ البريطانية إن المصابين بفيروس ”كورونا“ في إقليم ”ناغورني قرة باغ“، الذي يشهد صراعاً عسكرياً بين أرمينيا وأذربيجان، منذ أسابيع، يعودون إلى المخابئ الباردة إلى جانب الأصحاء، للاختباء من القصف المدفعي.

وما يزال وزير الصحة في الإقليم، المصاب بالفيروس، يعمل بصورة طبيعية، رغم معاناته من الحمى والالتهاب الرئوي، كما أن الأطباء المصابين بالفيروس يقومون بإجراء جراحات للمرضى.

وأضافت الصحيفة: ”هذه حقائق مروعة حول تفشي فيروس كورونا في إقليم ناغورني قرة باغ، المنطقة الواقعة جنوب جبال القوقاز، والتي تشهد قتالا عنيفا بين القوات الأرمينية والأذرية منذ أسابيع“.

وقالت إحدى المواطنات في الإقليم إن ”احتدام المعارك في المنطقة لا يجعلهم يفكرون في جائحة كورونا، خاصة أنهم يقيمون في الملاجئ للاحتماء من القصف العنيف“.

ومضت تقول: ”تسبب القتال في انصراف الموارد الشحيحة في الإقليم عن احتواء فيروس كورونا الذي ينتشر بشدة في ظل القصف المدفعي، وهجمات الطائرات المسيرة، وما يجبر المواطنين على البقاء لساعات طويلة في مخابئ مكدسة بالبشر، سواء كانوا أصحاء أو مرضى، في الوقت الذي توقفت فيه جهود تتبع الإصابات، مع تعرض العاملين في المجال الصحي للعدوى بشكل قوي للغاية“.

ونقلت عن الدكتورة مالفينا بداليان، رئيسة عيادة الأمراض المعدية في ”خانكندي“، قولها إن جميع العاملين في القطاع الصحي تعرضوا للإصابة بفيروس ”كورونا“، وإن الحالات تتفاوت بين الطفيفة والحادة، إلا أنه في خضم الحرب، وتوافد الجرحى على المستشفيات بأعداد كبيرة، لا يوجد أي خيار آخر سوى الاستمرار في العمل.

من جانبه، قال أرارات أوهانجانيان، وزير الصحة في إقليم ”ناغورني قرة باغ“ إن ”الأطباء والممرضات يعلمون أنهم مصابون بالمرض، ولكنهم يلتزمون الصمت، ربما يستلقون في جانب ما في محاولة لعلاج الحمى، ثم يعودون إلى ممارسة العمل“.