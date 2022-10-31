بدء أكبر تدريبات جوية على الإطلاق بين أميركا وكوريا الجنوبية

بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أحد أكبر التدريبات الجوية العسكرية المشتركة بينهما اليوم الاثنين 31\10\2022 مع شن مئات الطائرات الحربية من الجانبين هجمات وهمية على مدار اليوم طوال الجزء الأكبر من الأسبوع.

وقالت القوات الجوية الأميركية في بيان الأسبوع الماضي إن التدريبات ستستمر حتى يوم الجمعة وستضم نحو 240 طائرة حربية تقوم بنحو 1600 طلعة جوية. وأضافت أن هذا العدد من المهام هو الأعلى على الإطلاق خلال هذا الحدث السنوي.

وأدانت بيونجيانج التدريبات المشتركة باعتبارها تدريبا على الغزو وإثباتا للسياسات العدائية من قبل واشنطن وسول. وأطلقت كوريا الشمالية صواريخ وأجرت تدريبات جوية وأطلقت قذائف المدفعية في البحر احتجاجا على هذه التدريبا.

ويقول الحلفاء إن مثل هذا التدريب ضروري لمواجهة التهديدات المحتملة من كوريا الشمالية والتي نفذت عددا قياسيا من عمليات إطلاق الصواريخ هذا العام وأجرت استعدادات لاستئناف التجارب النووية لأول مرة منذ عام 2017.