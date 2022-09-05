بدء اجتماع أوبك وسط مخاوف الانكماش

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+، بحسب تصريح مصدر نقلته رويترز.

وتترقب أسواق النفط الدولية نتائج اجتماع تحالف “أوبك بلس”، وسط مخاوف عالمية من حصول انكماش اقتصادي.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب” سيكتفي اجتماع “أوبك بلس” بإعلان زيادة متواضعة في أهداف الإنتاج، فيما تطرق بعض الخبراء إلى خفض محتمل لدعم الأسعار.

ويلتقي ممثلو الدول الأعضاء الثلاث عشرة في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة الرياض وشركاؤهم العشرة بقيادة روسيا، لتعديل حصص شهر أكتوبر/تشرين الأول، عبر الفيديو في اجتماع بدأ الساعة 11,00 بتوقيت جرينتش في فيينا، حيث مقر الكارتل.

توقعات الخبراء لاجتماع أوبك بلس

قالت كارولين باين من “كابيتال ايكونوميكس” لوكالة فرانس برس “من غير الأكيد تماما ما إذا كانت أوبك+ ستتفق على زيادة جديدة لحصص 100 ألف برميل في اليوم” كما حصل في سبتمبر/أيلول.

وأضافت “في ضوء الانخفاض الأخير لأسعار النفط (…) لا نستبعد عدم تغير الإنتاج أو حتى خفضه”.

وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مقابلة نشرتها وكالة بلومبرج، قبل عشرة أيام أنّ مجموعة أوبك بلس لديها الوسائل للتعامل مع تحديات سوق النفط المتذبذب، بما في ذلك إمكان خفض الإنتاج في أي وقت وبطرقٍ مختلفة.

وقال إن “سوق البترول الآجلة وقعت في حلقةٍ سلبية مفرغة ومتكررة تتكون من ضعف شديد في السيولة وتذبذب في الأسواق، تعملان معًا على تقويض أهم الوظائف الأساسية للسوق؛ ألا وهي الوصول بفاعلية إلى الأسعار المناسبة والصحيحة”.