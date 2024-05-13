بدء الاستعداد لمحاكمة السناتور الأمريكي روبرت مينينديز بتهم فساد

من المتوقع أن يبدأ اليوم الاثنين 13 أيار/مايو 2024، اختيار هيئة المحلفين في محاكمة السناتور الأمريكي الديمقراطي روبرت مينينديز بتهم فساد، في قضية قد تؤثر على فرص إعادة انتخابه وتساعد في تحديد الحزب الذي سيسيطر على مجلس الشيوخ العام المقبل.

ويواجه مينينديز (70 عاما) ورجلا أعمال من نيوجيرزي اتهامات بالتآمر للحصول على رشوة في قضية مرفوعة أمام محكمة مانهاتن الاتحادية. وقد تستمر المحاكمة من خمسة إلى ثمانية أسابيع. ووجهت اتهامات أيضا إلى زوجة السناتور نادين مينينديز لكنها ستحاكم بشكل منفصل.

ودفع الأربعة ببراءتهم.

ويستعد مينينديز، العضو البارز في مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرزي، لإعادة انتخابه في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، ويأمل في الترشح لولاية رابعة كاملة كمستقل إذا نال البراءة.

لكن استطلاعات الرأي في الفترة الأخيرة تظهر أن مينينديز لا يحظى بشعبية كبيرة بين الناخبين في نيوجيرزي، وطالبه العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، ومن بينهم كوري بوكر من نيوجيرزي، بالاستقالة. ويحظى الديمقراطيون والمستقلون الداعمون لهم بأغلبية بواقع 51 و49 مقعدا في مجلس الشيوخ.

وقال ممثلو الادعاء إن مينينديز وزوجته قبلا أموالا نقدية وسبائك ذهب وسيارة مرسيدس بنز مكشوفة في مقابل أن يستغل السناتور نفوذه السياسي في نيوجيرزي ويساعد حكومتي مصر وقطر.

ويُقال إن السناتور تعهد بمساعدة مصر في الحصول على مبيعات أسلحة وغيرها من المساعدات العسكرية، وساعد المدعى عليه وائل حنا، وهو رجل أعمال مصري أمريكي، في احتكار إصدار شهادات الذبح الحلال للحوم المصدرة إلى مصر.

وذكر ممثلو الادعاء أيضا أن مينينديز حاول مساعدة المدعى عليه فريد دعيبس، وهو مطور عقاري بارز في نيوجيرزي، في الحصول على ملايين الدولارات من صندوق استثمار مرتبط بحكومة قطر، وسعى إلى تعطيل قضية جنائية اتحادية ضد دعيبس في الولاية.

ويواجه مينينديز وزوجته اتهامات أيضا بعرقلة سير العدالة. ووقعت الجرائم التي يواجهان تهما بارتكابها بين عامي 2018 و2023.

واعترف متهم خامس، هو خوسيه أوريبي، بالذنب في تهم رشوة واحتيال في مارس آذار، ووافق على التعاون مع الادعاء.

ومن المقرر محاكمة نادين مينينديز في الثامن من يوليو تموز. وتم فصل قضيتها عن الباقين بعدما قال محاموها إنها تعاني من حالة صحية خطيرة تتطلب فترة نقاهة طويلة.