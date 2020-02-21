بدء التصويت بالانتخابات البرلمانية في إيران

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

فتحت مراكز الاقتراع في إيران أبوابها أمام الناخبين، صباح الجمعة، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية يبدو المحافظون الأوفر حظا للفوز فيها.

وبعد استبعاد آلاف المرشحين من التنافس لصالح المحافظين، ليس من المرجح أن تغير الانتخابات العلاقات المضطربة لطهران مع واشنطن.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن التصويت بدأ في الساعة 04:30 بتوقيت غرينتش، ومن المقرر أن يستمر لمدة 10 ساعات، علما أنه يحق لنحو 58 مليون إيراني التصويت لانتخاب برلمان البلاد الذي يضم 290 مقعدا، حسبما ذكرت “رويترز”.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، إن عملية الاقتراع بدأت في الانتخابات البرلمانية في دورتها الحادية عشرة بالتزامن مع الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة.

وأدلى المرشد الإيراني علي خامنئي بصوته في الانتخابات، داعيا الإيرانيين للمشاركة بقوة، والتصويت مبكرا.

ونقل التلفزيون الإيراني عن خامنئي قوله، إن “التصويت في الانتخابات البرلمانية واجب ديني، وسيضمن أيضا المصالح الوطنية لإيران. أدعو الإيرانيين إلى التصويت مبكرا”.

ويتوقع المحللون أن يكون الإقبال على الانتخابات منخفضا عن نسبة 62 بالمئة المسجلة عام 2016 في الانتخابات البرلمانية، على أن يكون الإقبال أكبر في المدن الأصغر الأكثر محافظة، حيث تضغط الأسر على الأقارب للإدلاء بأصواتهم.