بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية في الجبل الأسود

بدأ الناخبون في جمهورية الجبل الأسود اليوم الأحد 19/3/2023 الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية ستؤثر على نتيجة انتخابات برلمانية مقررة في يونيو حزيران وكذلك على موقف الدولة الصغيرة تجاه الغرب.

وفتحت مراكز الاقتراع الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش)، ومن المقرر أن تغلق الساعة الثامنة مساء (1900 بتوقيت جرينتش). ويتوقع ظهور النتائج غير الرسمية التي تعتمد على استطلاع اراء عينة من الناخبين بعد الإغلاق بنحو ساعتين.

والجبل الأسود عضو في حلف شمال الأطلسي ومرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ويسعى الرئيس المنتهية ولايته الموالي للغرب ميلو ديوكانوفيتش للفوز بولاية جديدة مدتها خمس سنوات بعد أن شغل مناصب سياسية عليا في البلاد لمدة 33 عاماً.

والمنافسان الرئيسان له هما أندريا مانديتش زعيم الجبهة الديمقراطية التي تفضل تعزيز العلاقات مع صربيا وروسيا وياكوف ميلاتوفيتش الاقتصادي الموالي للغرب ونائب رئيس حركة أوروبا الآن.