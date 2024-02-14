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بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بإندونيسيا

منذ 28 دقيقة
بدء الانتخابات في أندونيسيا

بدء الانتخابات في أندونيسيا

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باشر الناخبون الإندونيسيون الإدلاء بأصواتهم، اليوم الأربعاء 14 فبراير/شباط 2024، في انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية يتصدرها السباق على خلافة الرئيس جوكو ويدودو الذي قد يسهم نفوذه في تحديد من سيتولى قيادة ثالث أكبر ديمقراطية في العالم.

ويتنافس ما يقرب من 259 ألف مرشح على 20600 منصب في أكبر انتخابات تجري في يوم واحد في العالم.

لكن الأنظار تتركز على سباق الرئاسة ومصير طموحات الرئيس ويدودو لتعزيز مكانة البلاد كمركز لإنتاج السيارات الكهربائية وتوسيع تطوير ضخم للبنية التحتية بما يشمل خطة بمليارات الدولارات لنقل العاصمة.

ويتنافس على خلافة ويدودو، المعروف باسم جوكوي، حاكم جاكرتا السابق أنيس باسويدان وحاكم جاوة الوسطى السابق جانجار برانوو أمام المرشح الأوفر حظا والمثير للجدل برابوو سوبيانتو، وهو وزير الدفاع وقائد سا…

    المصدر :
  • رويترز

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