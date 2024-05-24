بدء الدورة السابعة للمهرجان الثقافي للأدب بالجزائر

بدأت الدورة السابعة للمهرجان الوطني لأدب وسينما المرأة أمس الخميس تحت شعار (الأدب والسينما.. من زاوية أخرى) في سينما دنيا زاد بولاية سعيدة في شمال غرب الجزائر.

وعرض المهرجان في الافتتاح فيلم (بن مهيدي) من إخراج بشير درايس وسيناريو عبد الكريم بهلول وبطولة خالد بن عيسى ومحمد فريمهدي ويوسف سحيري وسمير الحكيم وفتحي نوري وليديا لعريني.

تحمل الدورة الممتدة حتى 26 مايو أيار اسم الممثلة بهية راشدي وتحل فلسطين (ضيف شرف) إذ يجري عرض مجموعة من الأفلام الفلسطينية مع تنظيم ندوات تبرز دور المرأة الفلسطينية في الأعمال السينمائية والكتابات الأدبية.

ويعرض المهرجان أربعة أفلام طويلة إضافة إلى خمسة أفلام قصيرة تتنافس على جائزة الخلخال الذهبي، كما ينظم جلسات أدبية وفكرية بحضور روائيات جزائريات أمثال كوثر عظيمي وليندا شويتن وفضيلة بهليل.

ويشمل البرنامج أيضا تنظيم مائدة مستديرة بعنوان (تمكين المرأة في السينما العربية) بمشاركة المخرجة الفلسطينية دارين سلام والمخرجة الجزائرية ريم لعرج والمنتجة التونسية ليندا بلخيرية.

وينظم المهرجان ورشة تدريب في التمثيل يقدمها الممثل الجزائري حيدر بن حسين وورشة أخرى في كتابة السيناريو تقدمها سارة برتيمة.