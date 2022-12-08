الخميس 14 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 8 ديسمبر 2022 |
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بدء تداول أسهم أمريكانا في السعودية والإمارات

منذ 34 دقيقة
أمريكانا

أمريكانا

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أعلنت بورصتا السعودية وأبوظبي، الخميس، إدراج وتداول أسهم شركة أمريكانا في السوقين السعودي والإماراتي اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، كإدراج مزدوج ومتزامن.

وحددت مطاعم أمريكانا، صاحبة امتياز مطاعم كنتاكي وبيتزا هت بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في نوفمبر تشرين الثاني السعر النهائي للطرح العام الأولي للأسهم عند 2.62 درهم للسهم في الإمارات و2.68 ريال للسهم في السعودية.

ويشير السعر النهائي إلى قيمة سوقية 6.01 مليار دولار.

وستطرح أدبتيفو إنفستمنتس، وهي أداة استثمارية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية، نحو 2.53 مليار سهم عادي قائم تمثل 30 بالمئة من أسهم الشركة.

وستُخصص خمسة بالمئة من الطرح لمستثمرين أفراد من الإمارات بينما تُخصص عشرة بالمئة منه لمستثمرين أفراد من السعودية، مع تخصيص نسبة 85 بالمئة المتبقية للمؤسسات.

وتشهد أسواق الخليج طفرة في الطروح العامة الأولية إذ تدفع حكومات السعودية وأبوظبي ودبي برامج إدراج تقودها الدولة للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط والندرة النسبية لمثل تلك الطروح في الأسواق الأخرى.

    المصدر :
  • رويترز

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