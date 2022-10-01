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بدء تدفق الغاز لبولندا عبر خط أنابيب جديد في بحر البلطيق

منذ ساعة واحدة
خطوط غاز

خطوط غاز

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بدأ الغاز يتدفق إلى بولندا من خط أنابيب البلطيق الجديد من النرويج عبر الدنمرك وبحر البلطيق صباح، السبت، بحسب مشغل خط أنابيب الغاز البولندي جاز-سيستم.

ويعد خط الأنابيب محور استراتيجية بولندا لتنويع إمداداتها من الغاز بعيدا عن روسيا. وبدأت في تلك الاستراتيجية قبل سنوات من غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير شباط الماضي، مما تسبب في أزمة طاقة عالمية.

وقالت متحدثة باسم جاز-سيستم لرويترز إن التدفقات بدأت في الساعة 6.10 صباحا (0410 بتوقيت جرينتش)، وبلغ إجمالي طلبات إرسال الغاز عبر خط الأنابيب في الأول من أكتوبر تشرين الأول 62.4 مليون كيلووات في الساعة.

وتم تشغيل خط الأنابيب، الذي تبلغ طاقته السنوية عشرة مليارات متر مكعب، رسميا يوم الثلاثاء، بعد يوم من اكتشاف تسربات في خط أنابيب نورد ستريم الذي يمر عبر البحر ويربط روسيا بأوروبا.

وقطعت روسيا إمدادات الغاز عن بولندا في أبريل نيسان عندما رفضت الدفع بالروبل.

    المصدر :
  • رويترز

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