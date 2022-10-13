بدء تشغيل أكبر محطة طاقة شمسية في شرم الشيخ

قالت شركة طاقة للكهرباء التابعة لشركة توزيع الطاقة المصرية طاقة عربية إنها بدأت تشغيل أكبر محطة للطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ على مساحة 250 ألف متر مربع بقدرة 20 ميجاوات وبطاقة إنتاجية أكثر من 42 جيجاوات/ساعة في السنة.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية الشهر المقبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 وتعكف الحكومة على تحويلها لمدينة خضراء من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والجديدة.

وقالت العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة طاقة عربية باكينام كفافي في بيان “بدأ بالفعل تشغيل محطة الطاقة الشمسية بقدرة 20 ميجاوات الكافية لتغذية ما يزيد عن ستة آلاف غرفة فندقية من الكهرباء النظيفة، كما تم الانتهاء من كافة الأعمال وبدء التشغيل في زمن قياسي غير مسبوق، لم يتعدَ الأربعة أشهر، مما ساهم في تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ذكية”.

وأضافت أن الشركة تستثمر في مشروعات أخرى تخدم محافظة جنوب سيناء في نفس السياق مثل محطات شحن السيارات الكهربائية وتشغيل محطات أخرى لتزويد السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية.

وقال العضو المنتدب لشركة طاقة للكهرباء سامي عبد القادر في نفس البيان إن مشروع محطة نبق للطاقة الشمسية المقام بمنطقة خليج نبق بمحافظة جنوب سيناء بالتعاون مع شركة فرست كليمات السويسرية بتكلفة استثمارية 250 مليون جنيه، وسيحد من الانبعاثات الكربونية بنحو 500 ألف طن في عمر المشروع والذي يمتد إلى 25 سنة.

ومن المقرر أن تخدم هذه المحطة منطقة نبق السياحية، والتي تقوم شركة جلوبال للطاقة، وهي شركة تابعة لشركة طاقة عربية، بتوزيع الكهرباء بها.