بدء عملية إغلاق خط الغاز الروسي "نورد ستريم1" إلى ألمانيا

سيطر القلق على القارة الأوروبية الإثنين الواقع في 11 تموز، تزامنا مع بدء عملية إغلاق خط الأنابيب “نورد ستريم1” الذي يتدفق عبره الغاز الروسي إلى ألمانيا، بهدف الصيانة لمدة تستمر لـ10 أيام، اذ أكدت روسيا أن هذا “الإجراء التقني” سيستمر حتى 21 تموز الحالي.

في المقابل، أوضح مدير الهيئة المنظمة للطاقة في ألمانيا، كلاوس مولر، أن بلاده لا تعرف ماذا سيحدث بمجرد الانتهاء من عملية صيانة خط الأنابيب، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز” عنه.

وأضاف: “كما هو متوقع، فإن حجم إنتاج نورد ستريم 1 بلغ صفرا هذا الصباح”.

وتابع: “ماذا سيحدث بعد نهاية الصيانة، لا أحد يعلم الإجابة في الوقت الراهن”، مؤكدا أنه لن يكون بوسع السلطات معرفة أي شيء إلا قبل يوم واحد من نهاية أعمال الصيانة.

تخفيض تدفق الغاز الى 40 بالمئة

يذكر أن روسيا خفّضت في الشهر الماضي تدفق الغاز إلى 40 بالمئة من الطاقة الإجمالية لهذا الخط من الأنابيب، معللة ذلك بتأخر إعادة معدات يجري إصلاحها في كندا.

وينقل خط أنابيب “نورد ستريم 1″، وهو أكبر خط أنابيب منفرد بين البلدين، 55 مليار متر مكعب سنويا من الغاز من روسيا إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق.

وتخشى ألمانيا أن تمدد روسيا فترة الصيانة، مما يزيد من تفاقم أزمة الطاقة في البلاد، وتوظيف الأمر سياسيا في إطار حرب أوكرانيا.

وحاولت الدول الأوروبية التي تعتمد الكثير منها على الغاز الروسي اتخاذ إجراءات صارمة، كما ارتفعت أسعار الطاقة على المواطنين الأوروبيين.

نفي روسي

في المقابل، نفت روسيا على لسان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، المزاعم بأنها تستخدم النفط والغاز لممارسة ضغوط سياسية.

وقال بيسكوف إن الإغلاق الناجم عن الصيانة حدث منتظم ومقرر، مضيفا “لا أحد يخترع إصلاحات”.