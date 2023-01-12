الخميس 19 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 12 يناير 2023 |
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بدء عملية فصل التوأم السيامي العراقي "علي وعمر" بالسعودية

منذ 51 دقيقة
التوأم السيامي العراقي "علي وعمر"

التوأم السيامي العراقي "علي وعمر"

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بدأ فريق طبي سعودي، الخميس، عملية فصل “توأم سيامي” عراقي في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، في بيان، إن “الفريق الطبي المشرف على العملية يتكون من المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، بمشاركة 27 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية”.

وجاءت عملية فصل التوأم السيامي العراقي علي وعمر إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، ولمواصلة دعم أعمال البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة.

وقال الدكتور الربيعة إن “العملية الجراحية من المتوقع أن تجرى على 6 مراحل وتستغرق 11 ساعة”.

وأشار إلى أن “نسبة نجاح العملية 70% بسبب التصاق التوأم بمنطقة أسفل الصدر والبطن، وأنهما يشتركان في الكبد والقنوات الصفراوية والأمعاء”.

وبين أن “التوأم علي وعمر، خضعا لعملية زرع أجهزة تمديد الجلد من قبل فريق جراحة التجميل لتساعد على تغطية مكان الجراحة بعد الفصل”، داعيًا المولى عز وجل أن “تتكلل العملية بالتوفيق والنجاح”.

يذكر أن هذه العملية هي الحالة الخامسة لفصل توأم سيامي من العراق، وتعد الحالة رقم 54 ضمن البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة منذ عام 1990م، كما أن البرنامج قام بدراسة وتقييم 127 حالة من 23 دولة.

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