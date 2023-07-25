بدء نقل النفط من خزان "صافر" قبالة ساحل اليمن

قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إنها بدأت نقل النفط من خزان عملاق متهالك قبالة ساحل اليمن على البحر الأحمر.

ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة منذ سنوات من تعرض البحر الأحمر والساحل اليمني لمخاطر في ظل احتمال تسرب النفط من الخزان العائم صافر بكمية تعادل أربعة أمثال النفط الذي تسرب في كارثة إكسون فالديز قبالة ألاسكا في 1989.

وأدت الحرب في اليمن في 2015 لتوقف عمليات صيانة صافر المتوقف قبالة ساحل اليمن منذ أكثر من 30 عاما.

وحذرت الأمم المتحدة من تدهور كبير في حالة هيكل الخزان ومن تعرضه لخطر الانفجار.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش “في ظل عدم وجود من لديه الاستعداد أو القدرة على القيام بهذه المهمة فإن الأمم المتحدة تدخلت وتحملت مخاطر تنفيذ هذه العملية الدقيقة”.

وأضاف “عملية نقل النفط التي بدأت اليوم هي الخطوة التالية المهمة في تفادي كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق”.

وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان أن عملية نقل النفط من المتوقع أن تستغرق 19 يوما.