بدافع من أسعار النفط والتضخم.. بنك "غولدمان ساكس" خفض توقعات أرباح الشركات الأوروبية

دفعت أسعار “النفط” و”التضخم” بنك “غولدمان ساكس” إلى خفض توقعاته لنمو أرباح الشركات الأوروبية.

وخفّض بنك “غولدمان ساكس” توقعاته لنمو أرباح الشركات الأوروبية على مؤشر «ستوكس 600» من 7 بالمائة إلى 3 بالمائة خلال 2024 ، مستشهداً بالرياح المُعاكسة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط والتضخم. بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار النفط، العام الماضي، وسط التوترات الجيوسياسية، ومع ذلك تتوقع شركة “وول ستريت” للوساطة المالية انخفاض أسعار النفط الخام، هذا العام.

وتوقع بنك “غولدمان ساكس” أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 81 دولاراً للبرميل في عام 2024، بانخفاض عن تقديراته السابقة البالغة 98 دولاراً.

وقال، في مذكرة مؤرَّخة، يوم الجمعة، إن انخفاض أسعار النفط سيؤثر على إيرادات وهوامش ربح الأسهم الأوروبية المرتبطة بالسلع الأولية. وأشار إلى أن تراجع التضخم سيشكل تحدياً للأسهم، ومع ذلك فإن انخفاض أسعار المستهلك، في الظروف الاقتصادية المثالية، يمكن أن يحفز الأسهم.

وقال استراتيجيو “غولدمان ساكس”: “إذا انخفض تضخم الأسعار إلى ما دون تضخم الأجور، فإن هذا يضيف ضغطاً هبوطياً على هوامش الدخل الصافي”.

وقدَّرت شركة الوساطة المالية أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى انخفاض بنسبة 5 نقاط مئوية في نمو الإيرادات السنوية، مع توقع انخفاض هوامش الدخل الصافي بمقدار 10 نقاط أساس.

وفي السياق، توقع “المصرف المركزي الأوروبي” أن يتقلب التضخم في نطاق 2.5 إلى 3 في المائة، خلال معظم هذا العام. وقال صانعو السياسة إن أي حديث عن خفض أسعار الفائدة، قبل صدور بيانات الأجور الحاسمة في الربع الأول، المقرَّر صدورها في مايو (أيار)، سيكون من السابق لأوانه.

وأظهرت سلسلة من الدراسات الاستقصائية، يوم الجمعة، أن التضخم في منطقة اليورو قد ينخفض بسرعة أكبر من المتوقع، هذا العام؛ بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، مما عزَّز الرهانات على بداية مبكرة لخفض أسعار الفائدة من “المركزي الأوروبي”.

ويذكر أن المؤشر الرئيسي ارتفع أكثر من 12 في المائة، العام الماضي، في حين سجل المؤشر الفرعي للنفط والغاز زيادة سنوية قدرها 3.4 في المائة.