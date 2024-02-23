بدعم مكاسب باسف وستاندرد تشارترد.. أسهم أوروبا ترتفع

افتتحت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة على ارتفاع بقيادة مكاسب ستاندرد تشارترد وبي.إيه.إس.إف (باسف) بعد إعلان نتائجهما، بينما توخي المتعاملون الحذر قبيل تصريحات من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي.

وصعد سهم بي.إيه.إس.إف 1.5 بالمئة بعد أن توقعت شركة الكيماويات العملاقة انتعاش الأرباح الأساسية في 2024 وقالت إنها ستخفض التكاليف السنوية بمليار يورو أخرى (1.1 مليار دولار).

وقاد مؤشر الكيماويات مكاسب القطاعات بارتفاعه 0.7 بالمئة.

وبحلول الساعة 0821 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، متجها لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

وقفز سهم ستاندرد تشارترد البريطاني 6.7 بالمئة مع إعلان البنك عن إعادة شراء أسهم بقيمة مليار دولار مع ارتفاع الأرباح، لكنه وضع توقعات متواضعة للنمو بشأن الانفتاح على الصين.

وفي المقابل، تراجع سهم أليانز 2.4 بالمئة، بعد أن قالت شركة التأمين الألمانية إن محفظتها العقارية تراجعت 6.2 بالمئة في 2023، إذ أعادت تقييم بعض الممتلكات وباعت أخرى.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات انكماش الاقتصاد الألماني 0.3 بالمئة في الربع الرابع.

ويترقب المتعاملون تعليقات صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي ومنهم كريستين لاجارد رئيسة البنك، للحصول على إشارات حول مسار خفض أسعار الفائدة.