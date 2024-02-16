بدعم من أداء أعمالها للغاز.. أرباح إيني تفوق التوقعات في الربع/4

فاقت أرباح شركة إيني الإيطالية للطاقة التوقعات في الربع/4. بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز.

وكشفت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة اليوم الجمعة عن تسجيل صافي أرباح معدلة للربع الرابع عند 1.64 مليار يورو (1.8 مليار دولار) متجاوزة توقعات المحللين، وذلك بدعم من الأداء الأفضل من المتوقع لأعمالها العالمية في الغاز والغاز الطبيعي المسال.

ودفعت النتيجة الفصلية صافي أرباح إيني لعام 2023 إلى 8.3 مليار يورو بانخفاض 38 بالمئة عن العام السابق عندما سجلت المجموعة أرباحا قوية على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة.

(الدولار = 0.9293 يورو)

ويشار إلى أن الحكومة الإيطالية تبسط سيطرتها على شركة “إيني للطاقة”.