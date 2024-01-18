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بدعم من أسهم الرقائق.. ستاندرد اند بورز وناسداك يفتحان على ارتفاع

منذ 6 دقائق
مؤشر ستاندرد اند بورز 500

مؤشر ستاندرد اند بورز 500

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فتح مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع على ارتفاع الخميس بدعم من صعود أسهم شركات تصنيع الرقائق والشركات الكبرى.

يأتي هذا فيما يبحث المستثمرون عن أي دليل على التوقيت الذي سيخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وعن مؤشرات على الآفاق الاقتصادية، في ظل صدور مزيد من تقارير الأرباح.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 20.89 نقطة، أو 0.44 بالمئة، إلى 4760.10 نقطة.

وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 138.90 نقطة، أو 0.93 بالمئة، إلى 14994.52 نقطة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 109.14 نقطة، أو 0.29 بالمئة، إلى 37157.81 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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