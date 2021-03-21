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بدعم من التحالف.. الجيش اليمني يحرر مواقع في مأرب

21 - مارس - 2021
الجيش اليمني - أرشيفية

الجيش اليمني - أرشيفية

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تمكنت قوات الجيش اليمني، الأحد، وبدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية ، من إحراز تقدما ميدانيا مهما في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وشن الجيش اليمني ورجال قبائل مأرب هجوما عسكريا مكثفا على مواقع مليشيات الحوثي غربي مديرية صرواح غربي المحافظة النفطية.

وقال الجيش اليمني، في بيان، إن قواته حررت عدة “مواقع هامة في جبهتي الكسارة والمشجح غربي مأرب”، عقب هجوم عنيف على مواقع مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا.

وبحسب البيان فإن هجوم الجيش اليمني ورجال قبائل مأرب كبد مليشيات الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، مشيراً إلى أن العملية العسكرية في والمشجح والكسارة تسير وفقا لخطط قيادة القوات المسلحة.

وفي هذا الصدد، أكد البيان أن مقاتلات التحالف بقيادة السعودية دمرت 12 آلية عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا في جبهة “الكسارة” غرب المحافظة.

وأشاد البيان بدور طيران التحالف العربي في إسناد الجيش اليمني ورجال القبائل في هجمات مليشيات الحوثي البرية العسكرية الرامية لاجتياح آخر معاقل الحكومة المعترف بها شمالا.

وتشهد مأرب معارك عنيفة منذ أكثر من عام، لكن الهجوم الشرس للحوثيين اشتد في 7 فبراير الماضي، في مسعى للسيطرة على المحافظة النفطية والغنية بالغاز، والتي تتمتع بموقع استراتيجي مهم على الخط الحيوي الذي يربط البلد بالسعودية.

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