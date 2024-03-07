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بدعم من بيانات تجارية صينية.. أسعار النفط تحافظ على مكاسبها

منذ ساعة واحدة
النفط

النفط

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حافظت أسعار النفط على مكاسبها بدعم من بيانات تجارية صينية تبعث على التفاؤل.

واستقرت أسعار النفط اليوم الخميس وحافظت على المكاسب التي حققتها الليلة الماضية بعد بيانات تجارية صينية تبعث على التفاؤل وبعد بيانات أمريكية أظهرت زيادة أقل من المتوقع في مخزونات الخام وسحب كبير من مخزونات الوقود.

إلا أن التوقعات باحتمال تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة حدت من المكاسب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات إلى 82.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 0432 بتوقيت جرينتش، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا إلى 79.12 دولار للبرميل، وذلك بعد بيانات أظهرت نمو الواردات والصادرات الصينية بما يفوق التوقعات.

وقالت تينا تينج المحللة المستقلة المقيمة في أوكلاند “بيانات الميزان التجاري الصيني توفر مؤشرا إيجابيا لتوقعات الطلب في سوق النفط”.

لكنها أشارت إلى أن حالة من الإحجام عن المخاطرة سيطرت على الأسواق المالية مع تراجع الأسهم في وول ستريت.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية اليوم الخميس أن أكبر مستورد للخام في العالم سجل زيادة 5.1 بالمئة في وارداته في أول شهرين من 2024 على أساس سنوي إلى نحو 10.74 مليون برميل يوميا، بعدما زادت شركات التكرير مشترياتها من الخام لتلبية مبيعات الوقود خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وتعكس البيانات التجارية للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تحسن التجارة العالمية وتعطي إشارة مشجعة لواضعي السياسات بعد التباطؤ الذي طال أمده في قطاع التصنيع وشكل عبئا على الاقتصاد.

وارتفع خاما برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو واحد بالمئة أمس الأربعاء بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع السادس على التوالي.

    المصدر :
  • رويترز

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