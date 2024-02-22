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بدعم من تراجع الدولار وتوترات الشرق الأوسط.. سعر الذهب يرتفع

منذ ساعة واحدة
الذهب

الذهب

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شهدت أسعار الذهب ارتفاعا اليوم الخميس مدعومة بضعف الدولار وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد توفر مؤشرات على الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0328 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2026.7 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أمس الأربعاء أعلى مستوياته منذ التاسع من فبراير شباط. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2036.9 دولار للأوقية.

وواصل مؤشر الدولار خسائره لليوم الرابع على التوالي، مما يزيد من جاذبية المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية للمشترين في الخارج

وكثفت إسرائيل قصفها لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل أكثر من عشرة أفراد من عائلة واحدة في ضربة جوية، فيما أعلنت وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني المدمر مقتل 29313 شخصا في الحرب حتى الآن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 885.30 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 955.63 دولار فيما صعدت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.89 دولار للأوقية.

    المصدر :
  • رويترز

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