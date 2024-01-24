الأربعاء 12 رجب 1445 ﻫ - 24 يناير 2024 |
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بدعم من سهم نتفليكس.. ستاندرد اند بورز 500 يُسجّل ارتفاعًا قياسيًا

منذ 10 دقائق
مؤشر ستاندرد اند بورز 500

مؤشر ستاندرد اند بورز 500

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صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 لمستوى قياسي جديد عند الفتح اليوم الأربعاء، بفضل ارتفاع سهم نتفليكس، إثر تخطي الشركة توقعات نمو المشتركين.

وهذه هي المرة الثالثة في أقل من أسبوع التي يبلغ فيها المؤشر مستوى قياسيًا مرتفعًا، مما عزز مسارًا صعوديًا للسوق تأكد يوم الجمعة، بعد أن أغلق على أعلى مستوى سجله على الإطلاق.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 69.92 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 37975.37 نقطة، فيما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 23.96 نقطة أو 0.49 بالمئة إلى 4888.56 نقطة. كما تقدم المؤشر ناسداك المجمع 134.67 نقطة أو 0.87 بالمئة إلى 15560.61 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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