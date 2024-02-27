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بدعم من شركات التعدين وتوقعات الأرباح.. الأسهم الأوروبية ترتفع قليلا

منذ 56 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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شهدت الأسهم الأوروبية ارتفاعا قليلا اليوم الثلاثاء بقيادة مكاسب أسهم قطاع الموارد الأساسية وتحسن توقعات الأرباح، بينما يترقب المستثمرون ومحافظو البنوك المركزية بيانات للتضخم هذا الأسبوع يمكن أن تغير مسار أسعار الفائدة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0821 بتوقيت جرينتش.

وقادت أسهم الموارد الأساسية مكاسب القطاعات، إذ سجلت قفزة 1.2 بالمئة مع ارتفاع أسعار الذهب مستفيدة من تراجع الدولار.

وفي تحديث لشركة بوما قالت إنها تتوقع أداء ضعيفا في النصف الأول من عام 2024، لكنها ملتزمة بالأهداف السنوية التي أعلنتها في يناير كانون الثاني. وزاد سهم شركة الملابس الرياضية الألمانية 0.5 بالمئة.

وقفز سهم مجموعة بويج الفرنسية التي تتباين أعمالها في مجالي البناء والاتصالات خمسة بالمئة بعد الإعلان عن أرباح تشغيل سنوية أعلى من المستهدفة، إذ عوض الأداء الجيد في جميع القطاعات تقريبا تراجع أعمالها في قطاع العقارات.

وصعد سهم أبردن البريطانية لإدارة الأصول 7.5 بالمئة إلى قمة المؤشر ستوكس 600، إذ وضعت خططا لمواصلة تخفيضات كبيرة في التكاليف لإنعاش الأداء.

وفي الوقت نفسه، هوت أسهم سيب الفرنسية 4.6 بالمئة بعدما باعت بيجو إنفيست حصة في الشركة المصنعة للأجهزة والمعدات المنزلية.

ويترقب المستثمرون بيانات مبيعات السلع المعمرة وثقة المستهلكين وأسعار المنازل في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.

    المصدر :
  • رويترز

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