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بدعم من قطاع التكنولوجيا.. الأسهم الأوروبية ترتفع

منذ 44 دقيقة
ارتفاع الأسهم الأوروبية

ارتفاع الأسهم الأوروبية

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ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء، مقتفية أثر تحسن المعنويات في الأسواق الآسيوية في أعقاب خطط تفكيك مجموعة علي بابا الصينية العملاقة للتكنولوجيا، في حين زادت أسهم بنك يو.بي.إس السويسري بعدما أعاد تعيين سيرجيو إرموتي رئيسا تنفيذيا.

وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.6 بالمئة، متمشيا مع مكاسب الأسهم الآسيوية.

وصعد سهم يو.بي.إس 2.2 بالمئة بعدما أعلن البنك السويسري تعيين إرموتي ليتولى قيادة الاستحواذ على بنك كريدي سويس. وارتفع سهم كريدي سويس 2.1 بالمئة بينما زاد مؤشرا الخدمات المالية والبنوك نحو واحد بالمئة لكل منهما.

وقفز سهم إنفينيون الألمانية 5.1 بالمئة بعدما رفعت شركة صناعة الرقائق توقعاتها للربع الثاني من السنة المالية ولعام 2023 بأكمله. وزاد مؤشر قطاع التكنولوجيا 1.7 بالمئة متصدرا مكاسب مؤشرات القطاعات الفرعية.

وانخفض سهم مرسيدس بنز 1.8 بالمئة بعد أنباء عن اعتزام صندوق الثروة السيادي الكويتي تقليص حصته في شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية من خلال بيع 20 مليون سهم.

    المصدر :
  • رويترز

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